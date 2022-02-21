عربي-دولي

في حال غزو روسيا لأوكرانيا.. "قائمة سوداء" ينتظرها الرصاص

Lebanon 24
21-02-2022 | 05:30
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نبهت الولايات المتحدة الأمم المتحدة إلى وجود قائمة سوداء وضعتها موسكو تضم أوكرانيين، على حد قولها، ليتم تصفيتهم في حال حدوث غزو، بحسب رسالة رسمية اطلعت عليها وكالة فرانس برس الأحد.

وأوردت الرسالة الموجهة إلى المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه أن الولايات المتحدة لديها "معلومات موثوقة تفيد بأن القوات الروسية تعد قوائم بأسماء الأوكرانيين المراد قتلهم أو إرسالهم إلى معسكرات في حال الاحتلال العسكري لأوكرانيا".

كذلك، تشير الرسالة الموقعة من قبل سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة في جنيف، شيبا كروكر، إلى "معلومات موثوقة" تتعلق باستخدام القوة "لتفريق تظاهرات سلمية" أو أي شكل آخر من أشكال المعارضة من المجتمع المدني الأوكراني.

وحذرت السفيرة الأميركية من أن الغزو الروسي لأوكرانيا يمكن أن يؤدي إلى حدوث انتهاكات مثل الخطف أو أعمال التعذيب وقد تستهدف معارضين سياسيين.

وكان الكرملين قد ندد في منتصف شباط بـ "الهستيريا" الأميركية بشأن أوكرانيا.

اعتبر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الأحد، أن بقاء القوات الروسية في بيلاروسيا يدلّ على أن روسيا "على وشك" أن تغزو أوكرانيا، الأمر الذي تنفيه موسكو، على الرغم من حشد 150 ألف جندي على الحدود.
 
(سكاي نيوز عربية)
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