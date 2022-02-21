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عربي-دولي
الصين ترد على أستراليا بشأن حادثة "سلاح الليزر"
Lebanon 24
21-02-2022
|
06:00
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وصفت وزارة الخارجية الصينية اتهام السلطات الأسترالية للجيش الصيني بتوجيه "سلاح ليزر" ضد طائرة عسكرية تابعة لها بأنه "كاذب".
وذكرت وزارة الدفاع الأسترالية في وقت سابق أن سفينتين تابعتين للبحرية الصينية قامت إحداهما أثناء إبحراهما الخميس قبالة الساحل الشمالي لأستراليا، بتوجيه أشعة ليزر نحو طائرة استطلاع أسترالية، ووصفت ذلك بأنه "كان يمكن أن يعرض أرواحا للخطر".
وعقب هذا الإعلان، اتهم رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، الصين بارتكاب "عمل ترهيبي"، وقال بهذا الشأن: "لا يمكنني اعتباره سوى أنه عمل ترهيبي"، مشددا على أن هذا الأمر "غير مبرر".
أما وزير الدفاع الأسترالي، بيتر داتون، فقد ندد بما جرى واعتبره "عملا عدوانيا جدا"، وقال في تصريح لقناة تلفزيون سكاي نيوز: "أعتقد أن الحكومة الصينية تأمل ألا يتحدث أحد عن أعمال الترهيب العدوانية هذه".
يشار إلى أن كانبيرا كانت اتهمت الصين في عام 2019 بتوجيه أشعة ليزر عسكرية نحو طائرات أسترالية.
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