بالأرقام.. 9 معلومات عن الانتشار العسكريّ الدولي في محيط أوكرانيا

تتجهُ أنظار العالم بأسرهِ إلى مجريات الأحداث عند الحدود الروسية - الأوكرانية والتي تنذر باندلاع حربٍ شاملة تحذر منها الدول الكُبرى.

وكشف "إنفوغراف" من إعداد شبكة "بلومبيرغ الشرق" عن معطيات تتعلق بالانتشار العسكري لقوات مختلفة في شرق أوروبا والحدود الأوكرانية.

ووفقاً للإنفوغراف، فقد تبين الآتي:

1- وجود أكثر من 130 ألف عسكري روسي تم حشدهم على الحدود مع أوكرانيا.

2- في كييف - أوكرانيا، هناك 205000 عسكري أوكراني نشط.

3- في بيلاروسيا، تتواجد مواقع لقوات روسية مؤقتة.

4- في بولندا، هناك 9200 عسكري أميركي.

5- في ألمانيا، هناك 34300 عسكري أميركي.

6- في رومانيا، هناك 1900 عسكري أميركي.

7- في بلغاريا، هناك 2500 عسكري أميركي.

8- في إستونيا ولاتفيا وليتوانيا، هناك 4000 عسكري لحلف "الناتو" بقيادة المملكة المتحدة وكندا وألمانيا.

9- هناك 6 سفن حربية روسية في البحر الأسود لإجراء مناورات تدريبية.