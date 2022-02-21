بوتين يستحوذ على إهتمام العالم... والغرب مجبر على مواجهة التهديد المتجدّد

رأت شبكة "أن بي سي" الأميركية أنه "سواء غزا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أوكرانيا أم لا، إلا أنه جذب انتباه أوروبا وإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بلا شك، هي التي تبددت آمالها في التركيز على الصين بدلاً من روسيا. قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ الأسبوع الماضي، إنه من خلال التهديد بغزو شامل لدولة أوروبية ديمقراطية، خلقت روسيا "وضعًا جديدًا" في القارة، وهو وضع تكون فيه موسكو مستعدة وقادرة على التنافس علنًا مع قيم المنطقة وحدودها. وبالمثل قال بايدن يوم الجمعة إن الزعيم الروسي "يركز على محاولة إقناع العالم بأن لديه القدرة على تغيير الديناميكيات في أوروبا". لكن هذا لا يعني القول إن بوتين يسعى للقيام بما يريد، كما يقول بعض المسؤولين والخبراء. أعطت تهديداته الضمنية هدفًا جديدًا ونشاطًا جديدًا لحلف الناتو، حيث اتحد التحالف عبر الأطلسي على نطاق واسع في إدانته لموسكو".وتابعت الشبكة، "بتحالفه مع حشد عسكري واسع النطاق على حدود أوكرانيا مع مطالب أمنية جريئة، اكتسب الكرملين أهمية جديدة، لكنه ربما قدمها أيضًا للتحالف الغربي. قال جيمس نيكسي، مدير برنامج روسيا - أوراسيا في تشاتام هاوس، وهو مركز أبحاث بلندن: "حقق بوتين إنجازًا مكتسباً من خلال جذب كل هذا الاهتمام". أضاف: "من ناحية أخرى، لقد وضع نفسه في موقف صعب للغاية حيث قدم قائمة من المطالب، وإذا لم يحصل على تلك المطالب - ولن يتم تلبيتها - فسيبدو ذلك مثل الفشل". تقول الولايات المتحدة وبعض حلفائها إن لديهم معلومات استخباراتية قوية بأن الحرب وشيكة. وأثار ذلك انتقادات في كييف واستهزاء بموسكو التي تنفي أن القوات الروسية التي يزيد عددها عن 150 ألف متجمعة حول أوكرانيا ستستخدم في هجوم على الجمهورية السوفيتية السابقة".أضافت "هناك الكثير ليكسبه بوتين ويخسره أيًا كان المسار الذي سيسلكه في الأيام المقبلة. حتى لو أوقف تمدد قواته، فإن مجرد التهديد بالحرب جعل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتز ووزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس، على سبيل المثال لا الحصر، يسارعون إلى موسكو في محاولة للمساعدة في نزع فتيل الأزمة. أسفرت الجهود الدبلوماسية عن بعض الاقتراحات حول أرضية مشتركة بشأن مطالب محدودة أكثر، بما في ذلك الحد من التسلح وزيادة الشفافية في التدريبات العسكرية. كل هذا يعطي نفوذاً هائلاً لروسيا، التي لديها ناتج محلي إجمالي أقل من كندا، وميزانية عسكرية تتضاءل مقارنة بحلف شمال الأطلسي، ومكانة دولية تلاشت منذ فترة طويلة بسبب صراع الهيمنة للولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي السابق.بالنسبة لبوتين، قد تكون المخاطر على هذا النحو، مدفوعة بالرغبة في منع أوكرانيا وجيرانها من الاتحاد السوفيتي السابق من أن يصبحوا أكثر تحالفًا مع الغرب الديمقراطي. تفضل الولايات المتحدة ودول أخرى التركيز على الصين ونفوذها الحقيقي الذي يزداد قوة. قال فابريس بوثير، الزميل الاستشاري في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، وهو مركز أبحاث بلندن: "لقد حصل على بعض الاهتمام الذي يخشى أن يفقده، خاصة من الولايات المتحدة بسبب تركيز الإدارة الأميركية على الصين". وأضاف: "ولكن بمجرد أن يكون لديك هذا الوقت، ماذا تفعل به؟"وبحسب الشبكة، "كل هذا الاهتمام لم يكن بدون عواقب. لقد حفز بوتين حلف الناتو، الذي كان حتى هذه المواجهة يكافح من أجل المعنى والهدف بعد الحرب الباردة. رداً على الحشد العسكري الأوكراني، نشر الحلف 5000 جندي في بولندا وليتوانيا ولاتفيا وإستونيا. وقالت الأربعاء إنها بصدد وضع خطط لنشر القوات في رومانيا وبلغاريا والمجر وسلوفاكيا، وهو أكبر تحول في الموقف منذ ضم روسيا لشبه جزيرة القرم في 2014. يقول الجنرال المتقاعد بن هودجز، القائد السابق للجيش الأميركي في أوروبا: "إنه يحظى بالكثير من الاهتمام - ولكن ليس من النوع الذي يتمناه". وقال هودجز إن الناتو يبدو أكثر اتحادًا من أي وقت مضى منذ عام 1995، وتتطلع ألمانيا إلى تقليل اعتمادها على موسكو للغاز الطبيعي، وتناقش السويد وفنلندا بشكل علني الانضمام إلى الحلف.أضاف: "هذه أزمة مصنّعة بالكامل من صنع الكرملين".بينما استخدمت روسيا الهجمات الإلكترونية والاغتيالات والقوات بالوكالة والمرتزقة في مساعيها الخارجية، يبدو الآن أنها تهدد بغزو واسع النطاق لجارة ديمقراطية دون استفزاز. قال جيرارد أرو، السفير الفرنسي السابق لدى الولايات المتحدة، على تويتر، إن مثل هذه الخطوة ستمثل "نهاية الحرب الباردة وبداية شيء مختلف بشكل كبير ومأساوي، نهاية آمالنا وأوهامنا"."وختمت الشبكة، "بغض النظر عن الاهتمام الذي ينجح بوتين في كسبه، فمن غير المرجح أن يجعل حلف الناتو يوافق على مطالبه المركزية بمنع أوكرانيا من الانضمام إلى الحلف، وأن تتحرك الولايات المتحدة وآخرون للتراجع عن انتشارهم في أوروبا الشرقية. وبهذا المعنى، فإن الرئيس الروسي يخاطر بأن يبدو ضعيفًا إذا ما تنحى عسكريًا دون تحقيق ذلك، وفقًا لبعض المحللين، الذين يخشون أن يجعل ذلك خطر الحرب ملموسًا. إذا هاجم بوتين أوكرانيا بالفعل، فهناك مخاطر كبيرة أيضًا. أي احتمال أن تصبح غارقًا في صراع طاحن ومكلف باعتباره منبوذًا دوليًا يواجه عقوبات مالية وحشية من الولايات المتحدة وحلفائها. وقال نيكسي، "لكن إذا طلبت من حلف الناتو أن يتراجع إلى مواقعه في عام 1997، وهو الأمر الذي لا يمكنه فعله ببساطة، كما أنك لا تريد خوض الحرب، فهذا أمر يصعب عليك الخروج منه. عدم التحرك عسكريا تجاه كييف يضع بوتين، في نهاية المطاف، في موقف أضعف دبلوماسيا وسياسيا في الداخل والخارج". قد يخشى الغرب أن يكون الزعيم الروسي قد أجرى نفس الحسابات".