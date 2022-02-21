"كلام إيجابي".. هذا ما قالته إيران عن الخليج

أكدت إيران، اليوم الاثنين، أنها على استعداد للتحدث مع جيرانها في الخليج، بالرغم من جميع المشاكل والخلافات.وفي مؤتمره الصحفي الأسبوعي، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة: "لكل حوار وتفاوض قاعدتان أساسيتان لتؤتي ثماره.. وهي الاستمرارية و الإرادة.. فإن رأينا الاستمرارية والإرادة الحقيقية من جانب السعودية سنشهد النتائج معها".وأضاف خطيب زادة: "نحن دائما على استعداد للتحدث مع جيراننا في الخليج، رغم جميع المشاكل والخلافات، وسنشارك في الجولة الخامسة من المفاوضات مع السعودية، إن تحدد موعدها".