عربي-دولي

"كلام إيجابي".. هذا ما قالته إيران عن الخليج

Lebanon 24
21-02-2022 | 11:00
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أكدت إيران، اليوم الاثنين، أنها على استعداد للتحدث مع جيرانها في الخليج، بالرغم من جميع المشاكل والخلافات.

وفي مؤتمره الصحفي الأسبوعي، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة: "لكل حوار وتفاوض قاعدتان أساسيتان لتؤتي ثماره.. وهي الاستمرارية و الإرادة.. فإن رأينا الاستمرارية والإرادة الحقيقية من جانب السعودية سنشهد النتائج معها".

وأضاف خطيب زادة: "نحن دائما على استعداد للتحدث مع جيراننا في الخليج، رغم جميع المشاكل والخلافات، وسنشارك في الجولة الخامسة من المفاوضات مع السعودية، إن تحدد موعدها".
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