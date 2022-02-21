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إصابة رئيس وزراء الأردن بـ"كورونا".. وكشف حالته الصحية

Lebanon 24
21-02-2022 | 10:30
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أعلن وزير الإعلام الأردني الناطق الرسمي باسم الحكومة، فيصل الشبول، الاثنين، عن إصابة رئيس الوزراء بشر الخصاونة بفيروس كورونا، وذلك خلال تواجده في زيارة رسمية إلى مصر.

وأوضح الشبول أن نتيجة الفحص الذي أجراه رئيس وزراء الأردن، الاثنين، عقب ترؤسه لاجتماعات اللجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة مع نظيره المصري مصطفى مدبولي، ظهرت إيجابية.

وبحسب المصدر، فإنه لم تظهر أعراض لدى بشر الخصاونة، إثر تأكد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ولفت الشبول الى أنه جرى تعديل برنامج زيارة رئيس الوزراء في ضوء ذلك، وإلغاء اللقاءات الرسمية التي كانت مقررة، بما فيها لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وكان بشر الخصاونة سيقوم بنقل رسالة شفوية من العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، إلى الرئيس المصري.

وكشف الشبول أن رئيس الوزراء سيخضع فور عودته للعزل المنزلي، وفقا للبروتوكول الصحي المقرر.
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