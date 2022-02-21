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عربي-دولي
إسرائيل تختبر بنجاح "قبة دفاعية" جديدة في البحر
Lebanon 24
21-02-2022
|
11:30
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أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية أنه تم اختبار نظام "القبة الواقية"، وهو نظام دفاع بحري يعتمد على القبة الحديدية، بنجاح لأول مرة على متن سفينة حربية.
واشتركت البحرية، ومنظمة الدفاع الصاروخي الإسرائيلية التابعة لوزارة الدفاع في إدارة تطوير الأسلحة والبنية التحتية التكنولوجية، وأنظمة الدفاع المتطورة رافائيل والصناعات الجوية الإسرائيلية، في إجراء سلسلة من التجارب لنظام القبة الواقية ضد مجموعة متنوعة من التهديدات.
وشملت التهديدات التي تم اختبارها صواريخ كروز والطائرات من دون طيار.
وأشاد وزير الدفاع، بيني غانتس، بنجاح اختبار المنظومة الدفاعية التي سيتم دمجها في النظام الإسرائيلي للدفاع الجوي.
المصدر:
الحرة
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