عربي-دولي

إسرائيل تختبر بنجاح "قبة دفاعية" جديدة في البحر

Lebanon 24
21-02-2022 | 11:30
A-
A+
Doc-P-921078-637810548170564421.jpg
Doc-P-921078-637810548170564421.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية أنه تم اختبار نظام "القبة الواقية"، وهو نظام دفاع بحري يعتمد على القبة الحديدية، بنجاح لأول مرة على متن سفينة حربية.

واشتركت البحرية، ومنظمة الدفاع الصاروخي الإسرائيلية التابعة لوزارة الدفاع في إدارة تطوير الأسلحة والبنية التحتية التكنولوجية، وأنظمة الدفاع المتطورة رافائيل والصناعات الجوية الإسرائيلية، في إجراء سلسلة من التجارب لنظام القبة الواقية ضد مجموعة متنوعة من التهديدات.

وشملت التهديدات التي تم اختبارها صواريخ كروز والطائرات من دون طيار. 

وأشاد وزير الدفاع، بيني غانتس، بنجاح اختبار المنظومة الدفاعية التي سيتم دمجها في النظام الإسرائيلي للدفاع الجوي. 
المصدر: الحرة
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:00 | 2022-02-21
13:30 | 2022-02-21
13:00 | 2022-02-21
12:30 | 2022-02-21
12:00 | 2022-02-21
11:00 | 2022-02-21
فيديو
lebanon 24
14:00 | 2022-02-21 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website