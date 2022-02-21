عربي-دولي

الجيش الروسي: مقتل 5 متسللين من أوكرانيا

Lebanon 24
21-02-2022 | 12:30
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أعلن الجيش الروسي  عن إحباط عملية انتهاك الحدود الروسية من قبل مجموعة تخريبية جاءت من جهة أوكرانيا، وأن 5 متسللين قتلوا على يد القوات الروسية.

وجاء في بيان أصدرته المنطقة العسكرية الجنوبية الروسية أن دورية لحرس الحدود الروسية رصدت عملية تسلل عبر الحدود قرب إحدى البلدات الحدودية.

وتابع البيان أن الدورية طلبت إرسال فريق من القوات المسلحة الروسية المكلفة بدعم أداء حرس الحدود في المنطقة إلى مكان الحادث، وأنه خلال الاشتباك عبرت ناقلتان مدرعتان أوكرانيتان الحدود الروسية بهدف إجلاء المتسللين بشكل طارئ، وتم القضاء عليهما بنيران الوسائل الروسية المضادة للدبابات.

وأشار البيان إلى عدم سقوط إصابات أو ضحايا في صفوف العسكريين الروس.
المصدر: روسيا اليوم
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