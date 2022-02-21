إنفجارات في منطقة مطار دونيتسك شرق أوكرانيا

فادت وكالة "نوفوستي" الروسية بوقوع انفجارات عدة في منطقة مطار مدينة دونيتسك شرق أوكرانيا وسط تصاعد حاد للأعمال القتالية بين الجيش الحكومي والقوات المحلية.



وذكرت الوكالة استنادا إلى مراسلها في المدينة أن منطقة المطار تتعرض لقصف مدفعي.