عربي-دولي

المغرب يطلق خطا جويا جديدا بين الدار البيضاء وتل أبيب

Lebanon 24
21-02-2022 | 13:30
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أعلنت شركة الخطوط الملكية المغربية، اليوم الاثنين، عن إطلاق خط جوي مباشر جديد يربط مدينة الدار البيضاء بتل أبيب، اعتبارا من 13 مارس المقبل.

وحسب بيان للشركة، سيتم تشغيل هذا الخط أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس والأحد، بالنسبة للرحلات المنطلقة من المغرب.

أما الرحلات المنطلقة من تل أبيب، فستتم برمجتها أيام الإثنين والأربعاء والخميس والجمعة.

ويأتي هذا الخط الجوي الجديد وفق الشركة "استجابة لتطلعات الجالية المغربية المقيمة بإسرائيل، التي تربطها علاقات قوية ومتينة مع بلدها الأصلي، كما يهدف كذلك إلى تسهيل التنقل بين البلدين لمجموع المسافرين من سياح ورجال أعمال مغاربة".
المصدر: روسيا اليوم
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