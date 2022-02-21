"إير فرانس" تلغي رحلاتها إلى كييف

أعلنت شركة "إير فرانس" للطيران أنها ألغت رحلتيها بين باريس وكييف المقررتين الثلاثاء "نظرا إلى الوضع على الأرض وعلى سبيل الاحتراز".



وأضافت الشركة أنها "ستعيد تقييم الوضع بشكل منتظم، وتذكر بأن أمن وسلامة الرحلات وزبائنها وكذلك طواقمها هو ضرورة مطلقة". وكانت الشركة تؤمن حتى الآن، رحلتين بين باريس وكييف مرتين في الأسبوع، الثلاثاء والأحد.