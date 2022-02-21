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عربي-دولي
واشنطن: الغزو الروسي قد يحدث خلال ساعات أو أيام
Lebanon 24
21-02-2022
|
15:30
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قال مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، الاثنين، إن احتمال غزو روسيا لأوكرانيا بات وشيكا، وإنه يمكن أن يحدث في الساعات أو الأيام المقبلة.
وفي مقابلة مع قناة (NBC TODAY) بشأن أزمة أوكرانيا، توقع سوليفان أن يصبح الوضع عنيفا للغاية مع عدد القوات العسكرية التي جمعتها روسيا على الحدود الأوكرانية.
وأضاف أن لدى واشنطن معلومات استخباراتية تشير إلى أنه "سيكون هناك شكل أكبر من الوحشية لأن هذه لن تكون مجرد حرب تقليدية بين جيشين".
وقال إن روسيا ستشن حربا على الشعب الأوكراني لقمعه وسحقه، ولإلحاق الأذى به.
وأكد سوليفان أن الولايات المتحدة أوضحت هذه المعلومات بالتفصيل للأمم المتحدة، لأنها تعتقد أنه يجب على العالم أن يحشد لمواجهة هذا النوع من العدوان الروسي في حالة عبور الدبابات الحدود.
ومع ذلك، جدد سوليفان التأكيد على أن الولايات المتحدة ستبذل قصارى جهدها لإنجاح الدبلوماسية رغم أن روسيا لم تبد استعدادا حتى الآن للجلوس بشكل جاد إلى طاولة المفاوضات، على حد قوله.
المصدر: سكاي نيوز
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