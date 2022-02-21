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الخارجية الفرنسية: لودريان دعا لافروف إلى باريس للتحضير للقمة الروسية الأميركية

Lebanon 24
21-02-2022 | 16:30
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دعا وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان نظيره الروسي سيرغي لافروف لزيارة باريس في 24 شباط للتحضير للقاء القمة الروسية الأميركية المرتقب.
وجاء في بيان أصدرته الخارجية الفرنسية بعد اتصال هاتفي أجراه الوزيران اليوم الاثنين، أن لودريان عرض على لافروف "الحضور إلى باريس في 25 شباط من أجل إجراء مشاورات تمهيدية للقمة تم الاتفاق حول عقدها بين رئيسينا بعد مكالمات رئيس الجمهورية (الفرنسية) مع شركائه".
وأشار البيان إلى أن وزير الخارجية الروسي "قبل الدعوة" لزيارة باريس.
وفي وقت سابق من اليوم أعلن قصر الإليزيه أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأميركي جو بايدن "وافقا من حيث المبدأ" على أن يلتقيا في قمة اقترحها نظيرهما الفرنسي إيمانويل ماكرون.
فيما ذكر البيت الأبيض معلقا على مبادرة ماكرون أن بايدن سيلتقي بوتين "في حال لم يحدث غزو" لأوكرانيا.
وكان ماكرون تحدث هاتفيا مع بوتين لمدة ساعة مساء الأحد بشأن أوكرانيا، وذلك للمرة الثانية خلال اليوم نفسه، بعد أن تحدث أيضا مع بايدن، حسب ما أعلن الإليزيه.
المصدر: روسيا اليوم
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