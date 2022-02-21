عربي-دولي

وهاب يُغرّد عن بوتين.. هذا ما قاله

Lebanon 24
21-02-2022 | 15:58
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غرّد رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق وئام وهاب عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "بوتين على حق أخطر ما حصل في القرن الماضي كان فقدان التوازن العالمي بعد سقوط الإتحاد السوڤياتي وإستفراد أميركا بقيادة العالم وتدميرها العراق .عودة التوازن تحمي العالم من الجنون". 
 
 
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