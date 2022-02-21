وهاب يُغرّد عن بوتين.. هذا ما قاله

غرّد رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق وئام وهاب عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "بوتين على حق أخطر ما حصل في القرن الماضي كان فقدان التوازن العالمي بعد سقوط الإتحاد السوڤياتي وإستفراد أميركا بقيادة العالم وتدميرها العراق .عودة التوازن تحمي العالم من الجنون".