ماذا بعد إرسال قوات روسية الى لوغانسك ودونيتسك؟

بعد أن أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنشر ما أسماه "قوات حفظ سلام" روسية في لوغانسك ودونيتسك بعد الاعتراف باستقلالهما.يمكن تلخيص الموقف بالنقاط التالية:1- تحذر الحكومات الغربية من أن موسكو قد تستخدم هاتين الجمهوريتين المدعومتين من روسيا كمرحلة أولى في هجومها العسكري المرتقب على أوكرانيا.2- تقول روسيا، إنها لا تنوي الغزو وإنما تريد تحقيق مصالحها الجيوسياسية المشروعة.3- قد ينسف تحرك موسكو العسكري جهود اللحظات الأخيرة لعقد قمة بين الرئيسين الأميركي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين بهدف التوصل لحل دبلوماسي للأزمة.4- ينظر إلى التحرك العسكري الروسي، على انه بمثابة اختبار فعلي لواشنطن وحلفائها في مواجهة الدب الروسي.