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عربي-دولي
ماذا بعد إرسال قوات روسية الى لوغانسك ودونيتسك؟
Lebanon 24
21-02-2022
|
18:54
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بعد أن أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنشر ما أسماه "قوات حفظ سلام" روسية في لوغانسك ودونيتسك بعد الاعتراف باستقلالهما.
يمكن تلخيص الموقف بالنقاط التالية:
1- تحذر الحكومات الغربية من أن موسكو قد تستخدم هاتين الجمهوريتين المدعومتين من روسيا كمرحلة أولى في هجومها العسكري المرتقب على أوكرانيا.
2- تقول روسيا، إنها لا تنوي الغزو وإنما تريد تحقيق مصالحها الجيوسياسية المشروعة.
3- قد ينسف تحرك موسكو العسكري جهود اللحظات الأخيرة لعقد قمة بين الرئيسين الأميركي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين بهدف التوصل لحل دبلوماسي للأزمة.
4- ينظر إلى التحرك العسكري الروسي، على انه بمثابة اختبار فعلي لواشنطن وحلفائها في مواجهة الدب الروسي.
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