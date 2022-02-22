عربي-دولي

واشنطن: عواقب أفعال روسيا ستكون وخيمة بأوكرانيا والعالم

Lebanon 24
22-02-2022 | 00:00
A-
A+
Doc-P-921292-637811090644868674.jpg
Doc-P-921292-637811090644868674.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قالت ليندا توماس غرينفيلد، سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، الاثنين، إن عواقب أفعال روسيا ستكون "وخيمة" في أنحاء أوكرانيا وأوروبا والعالم، وأن الخسائر الإنسانية ستزداد كثيرا إذا غزت أوكرانيا.


ووصفت غرينفيلد أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتن بنشر "قوات لحفظ السلام" في شرق أوكرانيا، بأنه "هراء".

وقالت غرينفيلد خلال اجتماع طارئ لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بشأن أوكرانيا، إن اعتراف روسيا بمنطقتين انفصاليتين في أوكرانيا يأتي في إطار محاولتها اختلاق ذريعة لغزو جارتها.
 
من جانبها، عبرت مسؤولة رفيعة المستوى بالأمم المتحدة عن أسفها لنشر روسيا قوات في شرق أوكرانيا في "مهمة حفظ سلام"، وحذرت من أن هناك خطرا لاندلاع "صراع واسع النطاق" ويجب العمل على تفادي ذلك.

وأكدت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري ديكارلو، أمام اجتماع طارئ لمجلس الأمن، الاثنين، بشأن أوكرانيا، أن الأمم المتحدة تدعم استقلال ووحدة وسلامة أراضي أوكرانيا في حدودها المعترف بها دوليا.
المصدر: سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:00 | 2022-02-22
03:52 | 2022-02-22
03:30 | 2022-02-22
03:00 | 2022-02-22
02:55 | 2022-02-22
02:30 | 2022-02-22
فيديو
lebanon 24
14:00 | 2022-02-21 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website