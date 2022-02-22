قلق يتصاعد.. نسخة أكثر انتشارا من أوميكرون تتفشى في أميركا

يراقب العلماء عن كثب نسخة فرعية من المتحور "أوميكرون" تنشر بهدوء في شتى أنحاء الولايات المتحدة.وذكرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية أن السلالة BA.2 من "أوميكرون"، تنتشر في 30 ولاية أميركية، وتشكل حوالى 3.9 بالمئة من إجمالي الإصابات الجديدة.ويلاحظ العلماء بأن هذه السلالة تنتشر بسرعة كبيرة، كما تظهر بيانات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.وقال مدير مركز مراقبة مسببات الأمراض في مؤسسة روكفلر،صموئيل سكاربينو، "إنه إذا تضاعفت السلالة مرة أخرى وأصبحت تشكل 8 بالمئة، فهذا يعني أننا قد نواجه موجة جديدة من "كوفيد-19" في الولايات المتحدة".وأضاف: "هذا هو الأمر الذي نحن قلقون بشأنه".ويُعتقد بأن السلالة BA.2 أكثر عدوى أكثر سرعة على الانتشار مقارنة بالسلالة الأصلية من "أوميكرون"، وتسببت في زيادة كبيرة بإصابات كورونا في الدنمارك.