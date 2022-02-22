عربي-دولي

في صربيا...اعتقالات وأحكام على داعمي داعش!

Lebanon 24
22-02-2022 | 04:00
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أكدت المحكمة العليا في بلغراد أن مواطنا صربيا يدعى إيغور ديستوتوفيتش قد تم اعتقاله بتهم تتعلق بـ"تمجيد ودعم الإرهاب، وفقا لما ذكر موقع "balkaninsight".

وأوضحت المحكمة أن ديستوتوفيتش قد أعلن "باستمرار عن أفكارا واضحة تشجع على على ارتكاب الأعمال الإرهابية من خلال نشر مقاطع فيديو وصور فوتوغرافية وشجاع ارتكاب الإرهاب".

وجرى اعتقال ديسوتوفيتش يوم الخميس الماضي، حيث صدر أمرا باحتجازه لمدة شهر على ذمة التحقيقات.

وأشارت المحكمة العليا إلى أن وجود شكوك واضحة بشأن إقدام المتهم على إنشاء العديد من الحسابات في العديد من شبكات التواصل الاجتماعية نشر فيها العديد من النصوص والفيديوهات والصور،  التي تمجد تنظيم داعش الموضوع على قائمة الإرهاب في الأمم المتحدة".

ونبهت المحكمة إلى أن ديستوتوفيتش قد دعا إلى تقديم المساعدات المادية لداعش والانضمام إلى صفوفه وأن شجع على تنفيذ عمليات انتحارية وغيرها من الهجمات والاعتداءات الإرهابية، لافتة إلى أن التحقيقات لا تزال مستمرة حتى الآن.

وكانت محكمة الاستئناف في بلغراد قد أكدت في وقت سابق أحكام الإدانة بحق سبعة متهمين أدينوا بالانضمام إلى منظمات إرهابية أصولية، إذ صدر حكم بالسجن 11 عاما على كل من عابد بودبيكانين، وسند بلوغوفيتش وتوفيق موغوفيتش.

كما قضت بسجن غوران بافلوفيتش 10 أعوام، بينما أيدت حكما بالسجن لمدة تسع سنوات ونصف بحق إيزنودين كرنوفركانين وريغان بلوغوفيتش لمدة تسعة ونصف، في حين حصلت فيرات كاسوموفيتش على سبع سنوات ونصف وراء القضبان.

وأشارت المحكمة إلى أنها لا تزال تحاكم ثلاثة آخرين غيابيا.

وكانت المحاكم الصربية قد أصدرت عشرات الأحكام بحق مواطنين اتهموا بالمشاركة بالقتال في أوكرانيا.
المصدر: الحرة
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