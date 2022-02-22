مَنْ هم الأكثر عرضة للوفاة بسبب كوفيد-19؟

عندما ضربت موجة "كوفيد-19" الاخيرة في الولايات المتحدة والتي أشعلها متحور "أميكرون"، لم يتوقع أحد أنها ستنتج هذا العدد من الوفيات الذي نشهده اليوم.وبحسب شبكة "إي بي سي" الأميركية، "اعتبارًا من يوم الأربعاء تم الابلاغ عن 2200 حالة وفاة جديدة بسبب كوفيد يوميًا كحد وسطي. في حين أن هذا الرقم يعتبر أقل من ذروة 3400 التي شوهدت في الشتاء الماضي، إلا أنها لا تزال أعلى بثلاث مرات من متوسط عدد الوفيات المسجل قبل شهرين. بالإضافة إلى ذلك، في الشتاء الماضي، كانت اللقاحات قد بدأت للتو بالانتشار، ولم يكن الأطفال مؤهلين بعد للحصول عليها، وكان الحديث عن الحاجة إلى جرعة معززة غائباً كلياً. مع تلقي حوالي 60٪ من الأميركيين اللقاحات بشكل كامل خلال الموجة الأخيرة، لا تزال الوفيات اليومية من "أوميكرون" مرتفعة نسبيًا، الأمر الذي يطرح السؤال التالي: من هم ضحايا كوفيد-19؟"وتابعت الشبكة، "يقول أطباء الأمراض المعدية إن الأشخاص غير المحصنين بشكل أساسي، ومعظمهم في الثلاثينيات والأربعينيات من العمر وليس لديهم مشاكل صحية أساسية، هم الضحايا. قال الدكتور مهدي سبحاني، الأستاذ المساعد في الطب الباطني وطبيب الأمراض المعدية في جامعة ولاية أوهايو، للشبكة، "نلاحظ أن الغالبية العظمى من المرضى - في أي مكان من 75٪ وأكثر - هم في الأساس أفراد غير محصنين يصابون بكوفيد وينتهي بهم الأمر في المستشفى بمرض شديد وبالتالي يفارقون الحياة". هناك نسبة صغيرة من الوفيات بين الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل (ومن تلقوا الجرعة المعززة) من كبار السن أو الذين يعانون من أمراض موجودة مسبقًا ما يزيد من خطر الوفاة".ورأت الشبكة أنه "بعد مرور ما يقرب من عامين على انتشار الوباء، لا يزال الأميركيون غير المطعمين يشكلون غالبية وفيات كوفيد. تُظهر البيانات من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أنه خلال الأسبوع الأول من شهر كانون الأول، أي الشهر الذي ظهر به متحور "أوميكرون"، يموت الأشخاص غير الملقحين بمعدل 9 لكل 100000. على سبيل المقارنة، كان الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل يموتون بمعدل 0.4 لكل 100000، مما يعني أن الأشخاص غير الملقحين كانوا أكثر عرضة 20 مرة للوفاة بالفيروس، وفقًا لتحليل خاص بالشبكة. تُظهر البيانات على مستوى الولاية، من كاليفورنيا إلى ميسيسيبي، نتائج مماثلة. قال الدكتور ديفيد زونيس، الرئيس الطبي المساعد لخدمات الرعاية الحرجة في جامعة أوريغون للصحة والعلوم، للشبكة، "بدأنا، في العام 2020، نلاحظ أن الأكثر عرضة للوفات هم الأكبر سناً. مع ما شهدناه من متحورات مختلفة، تغيرت التركيبة السكانية. والآن بتنا نرى شباناً، يبلغون ما بين الـ30 والـ40 عاماً، يموتون"."وتابعت، "نقل الدكتور تايسون بيل، طبيب الرعاية الحرجة والأمراض المعدية في جامعة فيرجينيا، عن مرضاه قولهم لدى سؤالهم عن سبب عدم تلقيحهم، أجابوا في الغالب، "لقد اعتقدت أنني لست بحاجة إلى التطعيم". قال بيل: "هناك شعور بالندم لدى قولهم ذلك. إن الوفاة بسبب كوفيد-19 يمكن الوقاية منها الآن، بشكل عام. كان بإمكان الأشخاص الموجودين لدينا في وحدة العناية المركزة تجنب المستشفيات تمامًا لو تم تطعيمهم". في حين أن معظم وفيات كوفيد في الولايات المتحدة تتكون من أشخاص غير محصنين، هناك نسبة صغيرة من الأميركيين الذين تم تطعيمهم بالكامل والذين يتعرضون للعدوى ويموتون. يقول الأطباء إن الغالبية العظمى من هذه الحالات هي من بين الأشخاص الذين يعانون من حالات كامنة، وكثير منهم يتناولون الأدوية المثبطة للمناعة. وتابع سوهباني "أيضا المرضى الذين يعانون من حالات طبية أخرى: السمنة وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم والسكري وفيروس نقص المناعة البشرية. لذا، إذا كانت لديك حالات طبية أخرى يمكن أن تعرضك أيضًا لخطر كبير، فهؤلاء هم المرضى الذين تم تطعيمهم بالكامل والذين يمكن أن ينتهي بهم الأمر إلى دخول المستشفى والموت بسبب فيروس كورونا"."