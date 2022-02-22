ما هو الشيء الوحيد الذي يمكن أن يردع بوتين؟

ما هو الرادع الحقيقي الوحيد لغزو أوكرانيا من قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين؟بحسب شبكة "سي أن أن" الأميركية، "إذا اندلعت حرب غدًا أو في اليوم التالي، فمن شبه المؤكد أن يكون ذلك، لأن الرئيس الروسي لا يعتقد أن كييف ستفرض ثمنًا بشريًا باهظًا على القوات الروسية مقابل غزوها. حذر الرئيس الأميركي جو بايدن والعديد من القادة الأوروبيين بوتين علنًا من أن الغزو سيكون مكلفًا: فالتهميش الدبلوماسي والعقوبات المالية مطروحان على الطاولة، لكن لا يبدو أن أيًا منهما قد أغرى بوتين بالتراجع عن حافة الصراع. وتبقى التكاليف العسكرية المحتملة، على شكل خسائر روسية في ساحة المعركة، بمثابة العامل المثبط الوحيد القابل للتطبيق والذي يمكن أن يمنع بوتين من غزو أوكرانيا مرة أخرى. على هذه الجبهة، فإن القوات الأوكرانية في وضع أقوى مما قد يعتقده البعض. على الرغم من أنه من غير المرجح أن توقف القوات الأوكرانية هجومًا واسع النطاق، إلا أنها محترفة وتم اختبارها جيدًا بما يكفي لإبطاء الهجوم، والأهم من ذلك، إلحاق آلاف الضحايا بروسيا".وتابعت الشبكة، "هذا هو المكان الذي أحدثت فيه السياسة الغربية فرقًا. من المحتمل أن يكون توفير الأسلحة المضادة للدبابات وصواريخ ستينغر المحمولة المضادة للطائرات قد أدى بالفعل إلى توقف هيئة الأركان العامة الروسية. ويعرف الروس بالفعل مقدار القوة التي تتمتع بها هذه الأنظمة. تمتلك القوات الأوكرانية الحالية معدات أميركية أفضل وخبرة أكبر بكثير ضد التكتيكات الروسية. تحتل أوكرانيا الآن المرتبة 22 كأفضل جيش في العالم من قبل Global Firepower.روسيا في المرتبة الثانية".وبحسب الشبكة، "يبدو أن استراتيجية كييف قد تتمثل في التراجع ومحاربة التمرد، على غرار قتال طالبان ضد القوات الأميركية وقوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أفغانستان. بكل المقاييس، فإن وحدات الدفاع المدني الأوكرانية تتدرب بجد لمقاومة الاحتلال. النقطة المهمة هي أنه إذا عانى الروس من خسائر في عام 2014 ضد قوة أوكرانية هاوية كانت أيضًا غير مهيأة وسيئة الموقف، فيمكنها أن تتوقع حدوث المزيد مرات عدة. السؤال هو ما إذا كان ذلك سيحدث فرقا كافيا لردع الرئيس الروسي. لدى العديد من الأميركيين صورة لبوتين كحاكم استبدادي. هذا التوصيف ليس دقيقا. إنه يحكم في ائتلاف مع الأوليغارشية القوية وبإذعان الجمهور الذي تم شراؤه فعليًا بمستويات معيشية أعلى من أرباح النفط وتم الاحتفاظ به في نوع من الجهل المتعمد بفساد الحكومة، لأن الصحافة الحرة في السابق تم قمعها بشكل منهجي ووحشي. ومع ذلك، فإن روسيا ليست كوريا الشمالية. لم يتم إخماد المعارضة. لا تزال المظاهرات تحدث، وعلى الرغم من سجن ناقد النظام البارز أليكسي نافالني، فقد نجح في نشر رسالة مناهضة للفساد. ولهذا السبب قد يقلق بوتين بشأن عودة أكياس الجثث إلى الوطن. في أول غزو روسي، كشفت أمهات الجنود ومجموعات أخرى غير ربحية كذبة "الرجال الخضر الصغار" - وهي أن القوات الروسية لم تشارك في قتال دونباس. منذ ذلك الحين، تم القضاء على مجموعات مثل هذه بشكل منهجي من قبل السلطات الروسية، لكنها نجحت في الكشف عن حقيقة الصراع: أن الرجال الروس كانوا يموتون على الأراضي الأوكرانية. هذه ليست حربا شعبية بين الجمهور الروسي. من المهم أن يفهم الغربيون أن العرق الأوكراني يمثل أقلية كبيرة في روسيا. الملايين من مواطني بوتين لديهم أصدقاء أو أقارب يحدقون في براميل البنادق الروسية".ورأت الشبكة أنه "يمكن أن تكون استطلاعات الرأي صعبة في البلدان الاستبدادية الكبيرة مثل روسيا، لكن مركز ليفادا، وهو معهد اقتراع مستقل مقره في روسيا وواحد من مجموعات استطلاع قليلة ينظر إليها المحللون والصحفيون الغربيون على أنها تقدم بيانات موثوقة عن الدولة، يكشف عن ندرة نسبية في الدعم لمزيد من الصراع في أوكرانيا. شريحة كبيرة من السكان ستتأثر أكثر من غيرها بعودة عدد كبير من القتلى والجرحى إلى ديارهم. هل سيقبل الشباب وأولياء أمورهم هذه الخسائر فيما يعتبره بوتين حربًا أهلية؟ يبدو أن خوف بوتين الحقيقي ليس من صواريخ الناتو في أوكرانيا. والأرجح أنه يخشى وجود ملاذ آمن للقيم الديمقراطية على الحدودو مع بلاده. إنه يخشى ثقافة الأقارب الملتزمة ببناء مجتمع يقوم على تلك القيم. لماذا تحتاج كييف إلى التوجه نحو الغرب لتأمينها؟ لأن بوتين جعل إرثه يدمرهم. الشرق ليس خيارا".وختمت الشبكة، "لو كانت روسيا مجتمعا حرا وديمقراطيا، فلن يكون هناك داع لأى من هذا الموت والدمار. هذه هي القصة الحقيقية لهذه الحرب".