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بعد إصابتها بكورونا.. الملكة إليزابيث عاصرت ستة أوبئة

Lebanon 24
22-02-2022 | 02:55
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يلتزم القصر الملكي في بريطانيا بالسرية التامة للوضع الصحي للملكة إليزابيث الثانية، ولكنه أعلن في بيان يوم الأحد، عن إصابة الملكة بفيروس كورونا رغم تلقيها كل الجرعات اللقاحية للفيروس.

وولدت الملكة إليزابيث الثانية في 21 نيسان 1926، أي أنها اقتربت من إتمام  عمر الـ 96 عاما، وخلال سنوات حياتها عاصرت 6 أنواع من الأوبئة والفيروسات التي كادت أن تقضي على البشرية وهم:

1- وباء الإنفلونزا الآسيوية

انتشرت الإنفلونزا الآسيوية في الصين عام 1956، وتسبب هذا الفيروس لعدوى إنفلونزا H2N2، ووصل الوباء إلى الولايات المتحدة، وتوفي على إثره ما يزيد عن مليون شخص حول العالم.

2-الإيدز

ظهر مرض الإيدز عام 1981، وقضى على حياة أكثر من 35 مليون شخص على مستوى العالم، وهو مرض مناعي يسلب الجسم قدرته على محاربات الفيروسات، وبالرغم من التقدم الطبي إلا أن المرض ما زلت منتشراً.

3-إنفلونزا الطيور

تم اكتشاف فيروس إنفلونزا الطيور في الصين منذ عام 2003، وأصاب الفيروس أكثر من 2744 شخص.

4-إنفلونزا الخنازير

بدأت جائحة فيروس إنفلونزا الخنازير عام 2009، ونتج عنها سلالات جديدة من H1N1 نشأت في المكسيك وانتشرت لباقي دول العالم، وأصابت أكثر من مليار شخص حول العالم.

5-وباء إيبولا

اجتاح وباء إيبولا غرب قارة إفريقيا عام 2014 واستمر حتى عام 2016، وأودى الفيروس بحياة الكثير من الناس.

6- وباء فيروس زيكا

ينتشر فيروس زيكا عن طريق لدغة البعوض عام 2015، ويؤدي هذا المرض إلى مضاعفات خطيرة ونشط في العديد من الدول.

والجدير بالذكر أن الملكة  إليزابيث احتفلت في 6 شباط بمناسبة مرور 70 عامًا على اعتلائها عرش بريطانيا، منذ عام 1952.
المصدر: المصري اليوم
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