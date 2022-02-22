عربي-دولي

الرئيس الأوكراني في أول تصريحات له بعد قرار بوتين الأخير: مستعدون للرد

Lebanon 24
22-02-2022 | 07:00
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في أول تصريحات له بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استقلال الجمهوريتين الانفصاليتين داخل أوكرانيا، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن بلاده مستعدة للرد على أي عدوان.

وفي مؤتمر صحفي مع نظيره الأستوني، قال الرئيس الأوكراني: "أكدنا تمسكنا بالحوار خلال الأشهر الماضية، وروسيا ردت على الحوار بإعلان اعترافها باستقلال منطقتين في شرق أوكرانيا".

وأضاف: "تلقيت طلباً من الخارجية الأوكرانية بقطع العلاقات الدبلوماسية مع روسيا، سندرس قطع العلاقات بشكل كامل مع روسيا".

واستكمل: "نحن ندرك جميعا أن هناك حربا شاملة ضد أوكرانيا، وربما ستصعد روسيا الأمور، وفي حال حصل ذلك سنلجأ للحل العسكري".

وتابع: "صحيح أننا لسنا في حلف الناتو، لكن دول مجاورة في الحلف ستتضرر في حال شنت روسيا الحرب".

وأكد زيلينسكي أن الشعب الأوكراني يسعى للسلام.. "ولكننا مستعدون لاتخاذ أي خطوة عدائية في حال اتخذت خطوة ضدنا"، مشيرا إلى أن روسيا تحضر لمزيد من العدوان العسكري.

وطالب الرئيس الأوكراني أن تشمل العقوبات على روسيا إغلاق خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2".

وتبع إعلان بوتين أمر للقوات الروسية بدخول منطقتي دونيتسك ولوغانيسك لـ"حفظ السلام"، وهو ما يعني غزوا بشكل أو بآخر، من وجهة نظر كييف والغرب.

وذكرت وكالة "رويترز" أن قوافل من الآليات العسكرية دخلت إلى مدينة دونيتسك الانفصالية، من بينها 5 دبابات.
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