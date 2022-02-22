عربي-دولي

بينهم نواب... الاتحاد الأوروبي يخطط لفرض عقوبات على 350 روسيا

Lebanon 24
22-02-2022 | 11:00
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نقلت وكالة بلومبرغ عن مسؤولين بالاتحاد الأوروبي، أن الاتحاد يناقش إمكانية فرض إجراءات تقييدية ضد حوالي 350 روسيا، ردا على اعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.
وأبلغ مسؤولون أوروبيون الوكالة بأن "نوابا في مجلس الدوما (مجلس النواب الروسي) من بين الأشخاص الذين من المرجح أن تفرض عليهم عقوبات الاتحاد الأوروبي".

كما أشار المسؤولون الأوروبيون إلى ضرورة توافق دول الاتحاد الأوروبي جميعها على حزمة العقوبات المعدة، حيث  من المتوقع ، أن يقرر وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء خلال اجتماع عاجل للمجلس "الرد الأوروبي" على روسيا في مسألة الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، والحديث يدور حول تدابير طوارئ.

وقال رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل:"من الواضح أن هذا الرد سيأخذ شكل عقوبات، سيناقشها الوزراء على أساس اقتراحي"، مشيرا إلى أن اعتماد العقوبات في الاتحاد الأوروبي، يقع ضمن اختصاص مجلس الاتحاد الأوروبي.

وأعرب بوريل عن ثقته في أن العقوبات ستعتمد بالإجماع، مشيرا إلى أن إعداد النص ذي الصلة تم صباح اليوم الثلاثاء، وبعد الظهر سيبت مجلس الاتحاد الأوروبي بشأن العقوبات.

وأوضح في الوقت نفسه أن ذلك لا يعني أن جميع القرارات ستتخذ يوم الثلاثاء، مشيرا إلى أن الحديث الآن يدور فقط بشأن تدابير عاجلة.
المصدر: روسيا اليوم
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