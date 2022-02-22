عربي-دولي

لندن تفرض عقوبات على 5 مصارف ورجال أعمال روس

Lebanon 24
22-02-2022 | 11:30
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أعلنت المملكة المتحدة عن فرض عقوبات على خمسة مصارف روسية ورجال أعمال روس، وذلك ردا على اعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك عن أوكرانيا.

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن لندن فرضت عقوبات على خمسة مصارف روسية، كذلك طالت العقوبات رجال الأعمال أركادي وبوريس روتنبرغ وجينادي تيمشينكو.

وأشار جونسون إلى القيود البريطانية ستطال البنوك التالية: "روسيا" (Rossiya) "بروم سفيازبنك" وIndustrial Saving Bank وGenbank و Black Sea Development Bank.

وقال: "لدينا عقوبات إضافية جاهزة يمكن تطبيقها مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إذا تفاقم الوضع أكثر".
المصدر: روسيا اليوم
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