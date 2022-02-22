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أردوغان: اعتراف بوتين انتهاك لسيادة أوكرانيا

Lebanon 24
22-02-2022 | 13:00
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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن قرار روسيا بالاعتراف باستقلال منطقتي دونيتسك ولوغانسك عن أوكرانيا "غير مقبول".

ودعا الأطراف المعنية بالأزمة الروسية ـ الأوكرانية إلى الالتزام بالحكمة والقانون الدولي.

كما أضاف: "حول الأزمة الأوكرانية الروسية، باعتبارنا دولة مطلة على البحر الأسود علينا اتخاذ حزمة من التدابير وهذا ما نقوم به فعليا".

أما عن اقتراح الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي، بشأن عقد قمة مشتركة بين مجلس الأمن الدولي وتركيا وألمانيا، قال: "إذا وافق أعضاء المجلس والدول الأخرى فسنشارك في هذا الاجتماع".

وأشار إلى أن الخارجية التركية قالت أمس إن القرار الروسي بخصوص منطقتي دونيتسك ولوغانسك مخالف لاتفاقية مينسك، مضيفا "بيان الخارجية التركية أكد بصريح العبارة أن القرار الروسي يعد انتهاكا واضحا لوحدة الأراضي الأوكرانية وسيادتها".
المصدر: العربية
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