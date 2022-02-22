عربي-دولي

توقيع 14 وثيقة تعاون بين إيران وقطر

Lebanon 24
22-02-2022 | 13:30
A-
A+
Doc-P-921548-637811473642605291.jpg
Doc-P-921548-637811473642605291.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وقعت إيران 14 وثيقة تعاون مع قطر، وذلك خلال زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى الإمارة الخليجية.

وأعلن المدير العام لشؤون منطقة الخليج في وزارة الخارجية الإيرانية، علي رضا عنايتي، أن رئيسي وقع وثائق التعاون تلك في اليوم الأول من الزيارة، وقبل إلقاء كلمته أمام قمة الدول المصدرة للغاز الطبيعي في الدوحة.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن عنايتي أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بحث ورئيسي سبل تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

وأوضح أنه من بين الاتفاقيات والوثائق الموقعة بين البلدين تمكن الإشارة إلى مذكرة تفاهم سياسية، ومذكرة تفاهم في مجال التعليم الدبلوماسي، ومذكرة تفاهم بمجال الكهرباء ومذكرة تفاهم بشأن النقل البري واتفاقية الإعفاء من التأشيرة السياسية.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-02-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:18 | 2022-02-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-02-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:23 | 2022-02-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:02 | 2022-02-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:56 | 2022-02-22
16:55 | 2022-02-22
16:50 | 2022-02-22
16:45 | 2022-02-22
16:40 | 2022-02-22
16:35 | 2022-02-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website