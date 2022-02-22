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لافروف: زيلينسكي شخص غير متوازن

Lebanon 24
22-02-2022 | 14:30
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وصف وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بـ"الشخص غير المتوازن وغير المستقل" و"يمكنه الإقدام على أي شيء".

وأوضح لافروف، في حديث للقناة "روسيا-1" تعليقا على إمكانية اتخاذ زيلينسكي خطوات لتصعيد العلاقات بين روسيا وأوكرانيا، أنه قرأ ما قاله الأخير في الخطاب الذي ألقاه فجر الثلاثاء للشعب الأوكراني، مصرحا: "يمكن توقع كل شيء منه. إنه شخص غير متوازن وغير مستقل يعتمد على إملاءات المشرفين الأميركيين عليه".
المصدر: روسيا اليوم
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