عربي-دولي

رئيس وزراء بلجيكا: يجب أن يتخذ الاتحاد الأوروبي "إجراءات مؤلمة" ضد روسيا

Lebanon 24
22-02-2022 | 15:00
A-
A+
Doc-P-921575-637811520054690555.jpg
Doc-P-921575-637811520054690555.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، اليوم الثلاثاء، إنه ينبغي على الاتحاد الأوروبي أن يتخذ "إجراءات مؤلمة" ضد روسيا، إثر اعترافها باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.
وفي حديثه مع إذاعة "راديو 1"، دعا دي كرو إلى فرض عقوبات على موسكو "بسرعة"، على خلفية ما قال إنه "دخول روسيا إلى شرق أوكرانيا الليلة الماضية في انتهاك لوحدة أراضي البلاد".
وأضاف أن "ما حدث هناك انتهاك خطير للغاية لوحدة أراضي أوكرانيا... علينا أن نحافظ على رباطة جأشنا، ونظهر بوضوح شديد لروسيا أن هذا النوع من الأشياء يؤدي إلى تكاليف باهظة".
وفي 21 شباط، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن اعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وتم التوقيع مع رئيسيهما على اتفاقيتين حول الصداقة والتعاون والمساعدة المتبادلة.
كما وجه بوتين وزارة الخارجية الروسية بإقامة علاقات دبلوماسية مع الجمهوريتين ووزارة الدفاع بضمان السلام على أراضيهما.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-02-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:18 | 2022-02-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-02-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:23 | 2022-02-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:02 | 2022-02-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:56 | 2022-02-22
16:55 | 2022-02-22
16:50 | 2022-02-22
16:45 | 2022-02-22
16:40 | 2022-02-22
16:35 | 2022-02-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website