عربي-دولي

إدارة بايدن: نعتبر إجراءات روسيا بداية لغزو أوكرانيا

Lebanon 24
22-02-2022 | 15:30
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أعلنت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، أن الولايات المتحدة تعتبر الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها روسيا "بداية لغزو الأراضي أوكرانية".
وقال نائب مستشار الأمن القومي الأميركي، جون فاينر، في حديث لقناة "CNN"، اليوم الثلاثاء، ردا على سؤال بهذا الشأن: "نعم، نعتقد أنها بداية للغزو الروسي".
وأشار فاينر إلى أن الولايات المتحدة بدأت للتو اتخاذ خطوات للرد على إجراءات روسيا، مصرحا: "الغزو هو غزو، هذا ما يحصل حاليا بالتحديد، لكن روسيا غزت أوكرانيا عام 2014".
واعتبر فاينر، تعليقا على آفاق عقد اللقاء المخطط له بين وزيري الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، والروسي، سيرغي لافروف، أن "روسيا عقدت بإجراءاتها السبيل الدبلوماسي وقلصت إمكانياته بشكل ملموس".
وأشار إلى أن الولايات المتحدة تناقش إجراءاتها الدبلوماسية اللاحقة بتنسيق وثيق مع حلفائها "لكن روسيا تقوم بإغلاق أبواب الدبلوماسية بالإجراءات التي اتخذتها أمس".
ووقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس الاثنين، على مرسومين يقضيان باعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين عن أوكرانيا على خلفية أزمة عسكرية سياسية مستمرة في منطقة دونباس منذ العام 2014.
كما أبرم بوتين مع رئيسي دونيتسك ولوغانسك، دينيس بوشيلين ودينيس باسيتشنيك، اتفاقين للصداقة والتعاون والمساعدة المتبادلة، ووجه بموجبهما القوات المسلحة الروسية "بتنفيذ مهمات ضمان السلام" في أراضيهما.
وقال بوتين، في خطاب ألقاه بهذه المناسبة، إن "الوضع في دونباس بات يتسم بطابع حاد وخطير من جديد"، معتبرا أن شعب المنطقة يتعرض لـ"إبادة جماعية" من قبل "النظام القومي في كييف الذي استولى على السلطة جراء انقلاب 2014" ومتهما إياه بأنه أكد مرارا عدم نيته الالتزام باتفاقات مينسك لتسوية النزاع دبلوماسيا.
والثلاثاء أكدت وزارة الخارجية الروسية أن حكومة البلاد لا تنوي حاليا إرسال قواتها المسلحة إلى جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، مشددة مع ذلك على استعداد موسكو لمساعدتهما عسكريا حال وجود تهديد لهما.

المصدر: روسيا اليوم
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