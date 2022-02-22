أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، أن بلاده تريد "تعزيز علاقاتها مع السعودية ".وقال رجب طيب أردوغان: "نريد تعزيز علاقاتنا مع السعودية أيضا، ونرغب في دفع حوارنا الإيجابي معها قدما بخطوات ملموسة في الفترة المقبلة".وفي وقت سابق، شدد الرئيس التركي على أن "الحوار مع السعودية مستمر، وننتظر تقدما من خلال خطوات ملموسة في الفترة المقبلة".