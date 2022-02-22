بعد اعترافها بدونيتسك ولوغانسك... الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على روسيا

أعلن المفوض الأعلى للشؤون الخارجية والأمن للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عن فرض عقوبات على روسيا على إثر اعترافها باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.وطالت العقوبات 27 شخصا وكيانا روسيا، يقول الاتحاد الأوروبي إنهم على علاقة بقرار الاعتراف بدونيتسك ولوغانسك، ويمولون العمليات الروسية في منطقة دونباس.وتم فرض العقوبات أيضا على 351 نائبا في مجلس الدوما الروسي، صوتوا لصالح الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.وقال بوريل إن دول الاتحاد الأوروبي قررت فرض العقوبات بالإجماع، وهي "ستلحق أضرارا كبيرة بروسيا".وتنص العقوبات أيضا منع روسيا من الوصول إلى السوق المالية الأوروبية.