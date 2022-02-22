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أمين عام الناتو: تجنب اندلاع حرب شاملة في أوكرانيا لا يزال أمرا ممكنا

Lebanon 24
22-02-2022 | 14:25
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قال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبيرغ، إن إمكانية "تجنب اندلاع حرب شاملة" في أوكرانيا لا يزال أمرا ممكنا.

ودعا ستولتنبيرغ موسكو إلى "اختيار مسار الدبلوماسية"، محذرا من "عواقب وخيمة في حال الاعتداء على أوكرانيا".

وقال الأمين العام للحلف إلى أن قوات الناتو "وُضعت في حالة تأهب قبل أسابيع قليلة، لكن لم يتم نشرها".

وكان ستولتنبيرغ دان في وقت سابق اعتراف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، قائلا إنه يقوض تطبيق اتفاقيات مينسك.
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