عربي-دولي

حزب الشعب الأوروبي يدعو لـ "إقصاء روسيا من الاقتصاد الأوروبي"

Lebanon 24
22-02-2022 | 14:35
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دعا حزب الشعب الأوروبي بروكسل اليوم الثلاثاء إلى عدم التمهل في فرض عقوبات ضد روسيا على خلفية اعتراف موسكو باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين عن أوكرانيا.

وقال الحزب الذي يحظى بأكبر حصة من المقاعد في البرلمان الأوروبي، في بيان له: "حزب الشعب الأوروبي يدين بأشد العبارات هجوم روسيا على أوكرانيا الذي يعتبر انتهاكا سافرا للقانون الدولي.. ندعو الرئيس (الروسي) فلاديمير بوتين بوقف جميع الخطوات العدوانية بشكل فوري وغير مشروط.. رد الاتحاد الأوروبي ينبغي أن يكون عاجلا. من الضروري المصادقة على حزمة جديدة من العقوبات بهدف إقصاء روسيا الحازم والمتواصل من الاقتصاد الأوروبي".
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