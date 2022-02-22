عربي-دولي

ماذا قالت كوريا الجنوبية عن اعتراف روسيا بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك؟

Lebanon 24
22-02-2022 | 14:40
A-
A+
Doc-P-921654-637811621841990608.jpg
Doc-P-921654-637811621841990608.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد الرئيس الكوري الجنوبي، مون جيه إن، اليوم الثلاثاء، أنه "يجب احترام سيادة ووحدة أراضي أوكرانيا"، مشددا على "ضرورة إيجاد حل سلمي لأزمة أوكرانيا من خلال الحوار".

وخلال ترؤسه اجتماعا مشتركا لمجلس الأمن الوطني ومجلس الاستراتيجية الأمنية والاقتصادية الخارجية، اعتبر مون جيه إن أن "تطورات الوضع في أوكرانيا ملتهبة"، لافتا إلى أن "الولايات المتحدة والدول الغربية تدين بشدة اعتراف روسيا باستقلال المنطقتين عن أوكرانيا، باعتباره انتهاكا للقانون الدولي، وتستعد لاتخاذ إجراءات جديدة ضد روسيا".

ورأى مون أنه "يتعين على الدول في جميع أنحاء العالم أن تتحد وتعمل من أجل إيجاد حل سريع وسلمي لأزمة أوكرانيا".

كما تعهد بأن تشارك كوريا الجنوبية بنشاط في هذه الجهود كعضو مسؤول في المجتمع الدولي، ووجه تعليمات للمسؤولين بالاستعداد بشكل شامل لحماية المواطنين الكوريين الجنوبيين في أوكرانيا ووضع تدابير لتقليل تداعيات الأزمة على الاقتصاد الكوري الجنوبي.

وبحسب وكالة "يونهاب"، بقي 64 مواطنا كوريا جنوبيا في أوكرانيا حتى الساعة السادسة مساء يوم 20 شباط (بتوقيت أوكرانيا)، في حين كانت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية تبحث في خطط لإجلائهم في حالة الطوارئ.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-02-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:18 | 2022-02-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-02-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:23 | 2022-02-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:02 | 2022-02-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:56 | 2022-02-22
16:55 | 2022-02-22
16:50 | 2022-02-22
16:45 | 2022-02-22
16:40 | 2022-02-22
16:35 | 2022-02-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website