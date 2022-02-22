14
o
بيروت
14
o
طرابلس
13
o
صور
17
o
جبيل
14
o
صيدا
16
o
جونية
12
o
النبطية
9
o
زحلة
10
o
بعلبك
14
o
بشري
15
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
بكين: أستراليا استخدمت طائرات استطلاع للمشاركة في أعمال استفزازية ضد الصين
Lebanon 24
22-02-2022
|
14:55
A-
A+
photos
0
A+
A-
قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الثلاثاء، إن أستراليا استخدمت طائرات استطلاع "للمشاركة في أعمال استفزازية" ضد الصين في العديد من المناسبات.
وحث المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ ون بين، أستراليا على "التوقف عن المشاركة في الاستفزازات ضد الصين"، ردا على التعليقات الأخيرة لرئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، التي نفى فيها أن طائرة أسترالية "اقتربت بشكل كبير" من سفينة تابعة للبحرية الصينية.
وأوضح وانغ أن طائرة دورية مضادة للغواصات من طراز "بي-8 ايه" قامت بالاقتراب من الفضاء الجوي للأسطول البحري الصيني يوم الخميس، لمسافة 4 كيلومترات، وإلقاء عوامات رصد حول السفينة.
وأضاف أنه "خلال العملية الكاملة للمواجهة مع الطائرة العسكرية الأسترالية، حافظت السفينة الصينية على عملية آمنة وقياسية ومهنية، بما يتوافق مع القوانين والممارسات الدولية ذات الصلة".
وتابع قائلا: "إننا نعارض بقوة الأفعال التي تقوم بها أستراليا، ونحثها على التفكير مليا فى أفعالها والامتناع عن نشر المعلومات المضللة بشأن الصين وكذا القيام بأعمال استفزازية".
تابع
الأكثر قراءة
تاريخ 22/02/2022.. هذا ما توقعته العرافة العمياء الشهيرة بابا فانغا لهذا اليوم!
Lebanon 24
تاريخ 22/02/2022.. هذا ما توقعته العرافة العمياء الشهيرة بابا فانغا لهذا اليوم!
02:00 | 2022-02-22
22/02/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ستريدا جعجع تتألق بفستان فضي في أحد الأعراس.. شاهدوا كيف رقصت الدبكة (صور)
Lebanon 24
ستريدا جعجع تتألق بفستان فضي في أحد الأعراس.. شاهدوا كيف رقصت الدبكة (صور)
02:18 | 2022-02-22
22/02/2022 02:18:48
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة لبنانية تصبح نسخة عن نادين نسيب نجيم.. والجمهور: "بليز ما تبشعي حالك"! (صور)
Lebanon 24
ممثلة لبنانية تصبح نسخة عن نادين نسيب نجيم.. والجمهور: "بليز ما تبشعي حالك"! (صور)
02:00 | 2022-02-22
22/02/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الاتصالات: هذه تفاصيل الاسعار الجديدة
Lebanon 24
وزير الاتصالات: هذه تفاصيل الاسعار الجديدة
22:23 | 2022-02-21
21/02/2022 10:23:51
Lebanon 24
Lebanon 24
ريما فقيه بإطلالة جريئة جداً.. والجمهور يهاجمها: "وين اللوك هي اصلا من غير ملابس"! (فيديو)
Lebanon 24
ريما فقيه بإطلالة جريئة جداً.. والجمهور يهاجمها: "وين اللوك هي اصلا من غير ملابس"! (فيديو)
04:02 | 2022-02-22
22/02/2022 04:02:32
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:56 | 2022-02-22
الكرملين: بوتين في اجتماع ولم يتابع خطاب بايدن بشأن أوكرانيا
16:55 | 2022-02-22
قريبًا... روسيا تجلي موظفي سفارتها من أوكرانيا
16:50 | 2022-02-22
ما هي أسماء المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية العراقية؟
16:45 | 2022-02-22
توقيف أربعة جنود فرنسيين في مطار بانغي في إفريقيا الوسطى
16:40 | 2022-02-22
توضيح بشأن حقيقة دخول المرجع السيستاني إلى المستشفى
16:35 | 2022-02-22
الحوثيون: نؤيد الاعتراف بدونيتسك ولوغانسك جمهوريتين مستقلتين
فيديو
"Grand Cherokee" تظهر بحلّة جديدة! (فيديو)
Lebanon 24
"Grand Cherokee" تظهر بحلّة جديدة! (فيديو)
14:00 | 2022-02-22
23/02/2022 00:32:07
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مؤثر للفنان الشهير قبل إصابته بكورونا وفقدانه النطق.. تحدث عن صدمته بفراق أحبائه
Lebanon 24
فيديو مؤثر للفنان الشهير قبل إصابته بكورونا وفقدانه النطق.. تحدث عن صدمته بفراق أحبائه
10:20 | 2022-02-22
23/02/2022 00:32:07
Lebanon 24
Lebanon 24
"موتورولا" تُطلق هاتفا بميزات وكاميرات فائقة (فيديو)
Lebanon 24
"موتورولا" تُطلق هاتفا بميزات وكاميرات فائقة (فيديو)
16:00 | 2022-02-21
23/02/2022 00:32:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact