عربي-دولي

جونسون: روسيا أدخلت قوات إلى أراض أوكرانية وذلك يعد غزوا

Lebanon 24
22-02-2022 | 15:05
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قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إن الحكومة الروسية بدأت بإدخال قواتها إلى جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، محذرا أوروبا من أن عليها الاستعداد لهجوم روسي كامل على أوكرانيا.

وصرح جونسون، خلال كلمة ألقاها اليوم الثلاثاء أمام البرلمان البريطاني حيث أعلن فرض عقوبات على روسيا إثر اعترافها باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك: "إدخال قوات روسية إلى أراض للدولة الأوكرانية المستقلة يساوي غزوا، روسيا ترفض اعتبار أوكرانيا دولة وتعد وجودها تهديدا فتاكا لوحدتها، وهذا الأمر يمثل ذريعة للغزو".

وأضاف جونسون أن "كل الأمور تشير" إلى أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، "مصمم حقا على شن عملية غزو كامل النطاق لأوكرانيا للسيطرة والاستيلاء على دولة أوروبية مستقلة ذات سيادة، وأعتقد أن علينا أن نقول بكل وضوح عن ذلك إنه سيكون كارثة".  

وشدد على أن بلاده ستواصل الجهود لتحقيق حل دبلوماسي للأزمة الراهنة، معتبرا مع ذلك أن أي من رسائله السابقة لم تلق آذانا صاغية، وأردف: "لا يمكننا معرفة ما سيحدث في الأيام المقبلة.. لكن.. علينا الاستعداد لأزمة طويلة الأمد".
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