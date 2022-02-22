وزارة الدفاع الروسية: الأوضاع في دونيتسك ولوغانسك تتفاقم

أكدت وزارة الدفاع الروسية أن الأوضاع في أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك تتفاقم، مشيرة إلى ضرورة حماية سكان المنطقتين.وقال نائب وزير الدفاع الروسي، نيكولاب بانكوف، خلال اجتماع لمجلس الاتحاد الروسي، اليوم الثلاثاء، إن الأوضاع في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين تتوجه نحو التصعيد، مشيرا إلى أن حصيلة الضحايا الأبرياء تتزايد، بينما أجبر نحو 100 ألف شخص في دونباس على مغادرة بيوتهم خلال الأيام الأخيرة فقط، بينهم 29865 طفلا، وصرح: "علينا حماية سكانها".وأشار إلى أن روسيا، وبموجب اتفاقي الصداقة التعاون والمساعدة المتبادلة مع جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، "ستسهم في حماية سيادة ووحدة أراضي هاتين الدولتين واتخاذ كل الإجراءات المتاحة للقضاء على التهديد للسلام وانتهاك السلام وصد عمليات العدوان".