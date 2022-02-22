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وزير الخارجية الأوكراني: القائم بأعمال أوكرانيا في موسكو سيعود للبلاد

Lebanon 24
22-02-2022 | 15:20
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أعلن وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، اليوم الثلاثاء، أن القائم بأعمال سفارة أوكرانيا لدى موسكو سيعود إلى البلاد.

وخلال موجز صحفي أشار الوزير إلى أن سحب القائم بالأعمال يأتي دليلا على أن العلاقات بين موسكو وكييف وصلت إلى أدنى مستوياتها. واعتبر أنه كان يجب على كييف قطع العلاقات مع موسكو عام 2014 (في إشارة منه إلى دخول شبه جزيرة القرم التي تحت سيادة روسيا وبدء الأعمال القتالية في منطقة دونباس جنوب شرقي البلاد)، مضيفا أن اتخاذ هذا القرار اليوم يخدم مصالح أوكرانيا.
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