عربي-دولي

بيلاروس: نتعامل باحترام وتفهم إزاء اعتراف روسيا بدونيتسك ولوغانسك

Lebanon 24
22-02-2022 | 15:25
A-
A+
Doc-P-921663-637811633474741777.jpg
Doc-P-921663-637811633474741777.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت بيلاروس أنها "تتعامل باحترام وتفهم" إزاء قرار روسيا الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، مؤكدة الأهمية السياسية والإنسانية لهذه الخطوة للمواطنين الروس في تلك الأراضي.

وقالت وزارة الخارجية البيلاروسية، في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء: "نتعامل باحترام وتفهم إزاء قرار الطرف الروسي للاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين. تمثل هذه الخطوة الروسية أهمية سياسية بل إنسانية كبيرة علما بعدد المواطنين الروس المقيمين في تلك الأراضي والمعانين من الصعوبات على مدار 8 سنوات تقريبا".

وأضافت الوزارة: "ينوي الجانب البيلاروسي في أعماله اللاحقة الانطلاق من مبادئ التعامل بحسن النية مع جميع الأطراف مع الالتزامات الدولية التي تحملتها، والتحالف الاستراتيجي مع روسيا الشقيقة ومع أخذ تطورات الأحداث اللاحقة بعين الاعتبار".

وشدد البيان مع ذلك على أن بيلاروس "كانت دائما تدعم بشكل نشط وممنهج تسوية النزاع في جنوب شرق أوكرانيا سلميا"، مردفا: "لا نزال نعتبر الوسائل الدبلوماسية أساسية ومستعدون للإسهام في هذه العملية بكل شكل ممكن".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-02-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:18 | 2022-02-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-02-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:23 | 2022-02-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:02 | 2022-02-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:56 | 2022-02-22
16:55 | 2022-02-22
16:50 | 2022-02-22
16:45 | 2022-02-22
16:40 | 2022-02-22
16:35 | 2022-02-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website