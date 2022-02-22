النمسا تستدعي السفير الروسي لديها احتجاجا على "انتهاك سيادة أوكرانيا"

أعلنت النمسا، اليوم الثلاثاء، استدعاء السفير الروسي لديها، للاحتجاج على "انتهاك سيادة أوكرانيا".وقال المستشار النمساوي، كارل نيهامر، إن بلاده استدعت السفير الروسي للاحتجاج على انتهاك سيادة أوكرانيا"، مؤكدا أن بلاده تدعم الاتحاد الأوروبي في فرض عقوبات تدريجية على روسيا.وأضاف المستشار:"لدينا مجموعة واسعة من خيارات العقوبات التي يتعين اللجوء إليها الآن بطريقة مستهدفة، لأننا نفترض أننا لم نصل بعد إلى ذروة التصعيد".وطمأن نيهامر، إلى أن إمدادات الطاقة آمنة، في حال أوقفت روسيا امدادات الغاز الطبيعي فورا.