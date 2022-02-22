عربي-دولي

أستراليا: مستعدون لإعلان عقوبات ضد روسيا

Lebanon 24
22-02-2022 | 15:35
A-
A+
Doc-P-921667-637811639015070298.jpg
Doc-P-921667-637811639015070298.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت وزارة الخارجية في أستراليا استعدادها للعمل مع شركائها لفرض عقوبات ضد روسيا على خلفية اعترافها باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك عن أوكرانيا.

وأضاف البيان: "جنبا إلى جنب مع شركائنا، نحن على استعداد لإعلان عقوبات سريعة وصارمة ضد الأفراد والكيانات الروسية الرئيسية المسؤولة عن تقويض سيادة ووحدة أراضي أوكرانيا".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-02-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:18 | 2022-02-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-02-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:23 | 2022-02-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:02 | 2022-02-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:56 | 2022-02-22
16:55 | 2022-02-22
16:50 | 2022-02-22
16:45 | 2022-02-22
16:40 | 2022-02-22
16:35 | 2022-02-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website