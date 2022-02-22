أستراليا: مستعدون لإعلان عقوبات ضد روسيا

أعلنت وزارة الخارجية في أستراليا استعدادها للعمل مع شركائها لفرض عقوبات ضد روسيا على خلفية اعترافها باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك عن أوكرانيا.



وأضاف البيان: "جنبا إلى جنب مع شركائنا، نحن على استعداد لإعلان عقوبات سريعة وصارمة ضد الأفراد والكيانات الروسية الرئيسية المسؤولة عن تقويض سيادة ووحدة أراضي أوكرانيا".