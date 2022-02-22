القضاء العراقي يوقف ضابطا اتهم بقمع المتظاهرين

أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الثلاثاء، توقيف ضابط في فرقة الرد السريع اتهم بقمع المتظاهرين.وذكر المجلس في بيان صحفي أن "محكمة تحقيق الناصرية في رئاسة محكمة استئناف ذي قار الاتحادية، أصدرت قرارا بتوقيف الضابط عمر نزار الزبيدي عن تهمة قمع المتظاهرين".وأضاف أن "المتهم وهو برتبة مقدم في قوات الرد السريع مثل اليوم أمام القضاء ودون إفادته في أحداث واقعة جسر الزيتون حيث يتهم بقمع المتظاهرين فيها".