الملك سلمان: الدولة منذ عام 1727 أرست ركائز السلم والاستقرار وتحقيق العدل

أكد الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، أن الدولة السعودية منذ تأسيسها عام 1727، أرست ركائز السلم والاستقرار وتحقيق العدل.



وقال في تغريدة على حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "نعتزّ بذكرى تأسيس هذه الدولة المباركة في عام 1139هـ (1727م)، ومنذ ذلك التاريخ وحتى اليوم؛ أرست ركائز السلم والاستقرار وتحقيق العدل"، مضيفا: "احتفاءنا بهذه الذكرى؛ هو احتفاءٌ بتاريخ دولة، وتلاحم شعب، والصمود أمام كل التحديات، والتطلع للمستقبل، والحمد لله على كل النعم".