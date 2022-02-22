عربي-دولي

رسالة من الرئيس الروسي إلى أمير قطر... هذه فحواها

Lebanon 24
22-02-2022 | 16:10
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تسلم أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، رسالة خطية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها.

وأفادت وكالة الأنباء القطرية "قنا" بأن نيكولاي شولجينوف وزير الطاقة والمعادن بجمهورية روسيا الاتحادية، قام بتسليم الرسالة خلال استقبال أمير قطر له على هامش انعقاد القمة السادسة لمنتدى الدول المصدرة للغاز، بفندق شيراتون الدوحة صباح اليوم الثلاثاء.

وحضر المقابلة عدد من أصحاب السعادة الوزراء.
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