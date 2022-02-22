لليوم الثاني على التوالي.. إصابة فلسطينيين خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية في نابلس

أصيب عشرات الفلسطينيين صباح اليوم الثلاثاء، خلال مواجهات بين القوات الإسرائيلية وأهالي قرية اللبن الشرقية بجنوب نابلس، لليوم الثاني على التوالي..وأوضح أمين سر حركة فتح في اللبن الشرقية، رجا عويس، أن "مستوطنين وبأعداد أكبر من يوم أمس، اقتحموا مجددا مدخل قرية اللبن الشرقية بحماية قوات الاحتلال وأدوا طقوسا تلمودية على المدخل، وحينما حان وقت الدوام المدرسي شرعت قوات الاحتلال باستهداف الأهالي والطلبة ومنعتهم من الوصول إلى مدارسهم".وأضاف: "أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه الطلبة والأهالي ما أوقع عشرات الإصابات بالاختناق بالغاز، بعضهم عولج ميدانيًا، وأخرون جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج".ورأى أن "استهداف الطلبة بهذا الشكل واقتحام المستوطنين لمدخل قرية اللبن الشرقية في وقت دوام الطلبة، دليل على أن الاحتلال والمستوطنين يهدفون لتعطل العملية التدريسية التي تعطلت كذلك يوم أمس، وحرم نحو 400 طالب وطالبة من الدارسة في مدرستي اللبن الشرقية".