عربي-دولي

سوريا توضح موقفها من الاعتراف بدونيتسك ولوغانسك

Lebanon 24
22-02-2022 | 16:30
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أوضحت الرئاسة السورية أن موقفها بخصوص الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، سبق أن أعلنته قبل نحو شهرين، خلال زيارة وفد برلماني إلى دمشق.

وحول ما نقلته وسائل إعلام من تقارير تفيد باعتراف سوريا بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، قالت الرئاسة في بيان إن "رئاسة الجمهورية العربية السورية توضّح أنّ الرئيس بشار الأسد، وخلال زيارة وفد برلماني روسي إلى دمشق برئاسة السيد ديمتري سابلين النائب في مجلس الدوما الروسي، يضم ممثلين عن جمهورية دونيتسك بتاريخ 21 كانون الأول 2021 أي قبل شهرين من التطورات التي حصلت مؤخراً، طرح حينها الرئيس الأسد استعداد سورية للاعتراف بجمهورية دونيتسك وتم الاتفاق على البدء ببناء علاقاتٍ معها".

وأضافت الرئاسة السورية أن موقف سوريا ذاك ينطلق "من يقينها أن الأزمة الأوكرانية هي مشكلة أوجدتها الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة لتقسيم الشعوب وتقويض الأمن القومي الروسي، ومن مبدئها الثابت بأنّ مواجهة السياسات الغربية هي مصلحة مشتركة ودائمة لكل الشعوب المناهضة للهيمنة، ويجب التصدّي لها بكل الأشكال الممكنة".

وأكدت الرئاسة في بيانها أن سوريا "مستعدة للعمل على بناء علاقات مع جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك وتعزيزها في سياق المصالح المشتركة والاحترام المتبادل".
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