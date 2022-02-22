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إنقاذ عراقي وابنه سقطا داخل بئر مرقد ديني في بابل

Lebanon 24
22-02-2022 | 16:35
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أعلن الدفاع المدني العراقي عن إنقاذ مواطن وابنه سقطا داخل بئر في مرقد ديني بمدينة بابل.

وعلى حسابها في "فيسبوك"، قالت مديرية الدفاع المدني العامة في بيان: "نجحت فرق الدفاع المدني من إنقاذ طفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات مع أبيه، الذين سقطوا داخل بئر مرقد الإمام عمران بن علي عليه السلام في محافظه بابل".

وأضافت: "تمكنت فرق إنقاذ الدفاع المدني من النزول إلى قعر البئر في المرقد الديني، وإخراج الطفل أولا، ثم والده، ليتم تقديم الإسعافات الأولية والتأكد من سلامتهم صحيا.. يذكر أن مياه هذا البئر يستخدمها الزائرين للشرب وللتبرك".
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