الحوثيون: نؤيد الاعتراف بدونيتسك ولوغانسك جمهوريتين مستقلتين

أعلن القيادي في جماعة "أنصار الله" الحوثية، محمد علي الحوثي، عن تأييد الاعتراف الروسي بدونيتسك ولوغانسك جمهوريتين مستقلتين.



وعلى حسابه في "تويتر"، قال محمد علي الحوثي: "نؤيد الاعتراف بدونيتسك ولوغانسك جمهوريتين مستقلتين، وندعو إلى ضبط النفس وعدم الانزلاق في حرب يراد لها استنزاف القدرات الروسية".