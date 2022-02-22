عربي-دولي

الجيش الأوكراني يعلن مقتل وإصابة عدد من عناصره شرقي البلاد

Lebanon 24
22-02-2022 | 15:36
A-
A+
Doc-P-921687-637811662552442895.jpg
Doc-P-921687-637811662552442895.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قُتل جندي أوكراني وأصيب ستة آخرو،  الثلاثاء، في قصف لانفصاليين موالين لروسيا في شرق أوكرانيا، على ما أعلن الجيش، في ظل تصاعد التوتر.

وقال بافلو كوفالتشوك، وهو ناطق باسم الجيش لوكالة فرانس برس، إنّ "جنديا قتل" في منطقة لوغانسك، من دون تحديد المكان الذي أصيب فيه الجنود الآخرون.

وكان الجيش الأوكراني، قد أعلن سابقا عن مقتل جندي أوكراني السبت الماضي، خلال مواجهات مع متمردين تدعمهم موسكو في شرق أوكرانيا الانفصالي.

وأعلن زعيما المنطقتين الانفصاليتين في شرق أوكرانيا تعبئة عامة السبت فيما بلغت المخاوف من غزو روسي ذروتها.

ونقلت وكالة "رويترز"، الاثنين، عن جنود في صفوف القوات الحكومية المتمركزة على الخطوط الأمامية في شرق أوكرانيا، أن نيران الأسلحة الثقيلة التي يطلقها الانفصاليون المدعومون من روسيا، باتت أكثر كثافة في محاولة لإثارة صراع شامل وسط مخاوف من سعي روسيا إلى اختلاق ذريعة لغزو أوكرانيا.

ويقاتل الجنود الأوكرانيون قوات مدعومة من روسيا في منطقتي دونيتسك ولوغانسك المتاخمتين لروسيا منذ 2014 في صراع تقول القيادة الأوكرانية إنه أسفر عن مقتل 15 ألف شخص. 

وأوقف اتفاق لوقف إطلاق النار الصراع في عام 2015، لكن القصف تصاعد على طول "خط المواجهة" منذ الأسبوع الماضي مع حشد روسيا لقواتها على طول الحدود الأوكرانية.

واتهمت الحكومات الغربية الكرملين بالتحضير لاختلاق ذريعة لشن هجوم عسكري على أوكرانيا من خلال إلقاء اللوم على كييف في الهجمات، والزعم بأنها تتحرك استجابة لنداءات الإقليمين اللذين اعترفت بهما موسكو الاثنين، كجمهوريتين مستقلتين.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-02-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:18 | 2022-02-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-02-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:23 | 2022-02-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:02 | 2022-02-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:56 | 2022-02-22
16:55 | 2022-02-22
16:50 | 2022-02-22
16:45 | 2022-02-22
16:40 | 2022-02-22
16:35 | 2022-02-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website