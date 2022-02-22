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توقيف أربعة جنود فرنسيين في مطار بانغي في إفريقيا الوسطى

Lebanon 24
22-02-2022 | 16:45
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أعلنت السفارة الفرنسية لدى إفريقيا الوسطى، توقيف أربعة جنود فرنسيين كانوا يرافقون ضابطا من قوة الأمم المتحدة في مطار بانغي.

وقالت السفارة، في بيان: "تم توقيف فريق الحماية المقرب للجنرال ستيفان مارشونوار، رئيس أركان قوة مينوسكا (بعثة الأمم المتحدة في جمهورية إفريقيا الوسطى)، المكون من أربعة جنود فرنسيين، بعد ظهر يوم أمس في مطار بانغي".

واتهمت منشورات، الجنود الفرنسيين بالسعي إلى "اغتيال" رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى فوستان آركانج تواديرا، مرفقة بصور لسيارتهم المزعومة وأسلحة "تمت مصادرتها" أثناء توقيفهم.
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